Lavoro nel Brindisino 232 posti disponibili | ristorazione e turismo trainano le assunzioni

Da brindisireport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel Brindisino sono disponibili 232 posti di lavoro, principalmente nel settore della ristorazione e del turismo. La maggior parte delle assunzioni riguarda attività legate all’accoglienza e ai servizi di ristorazione. Il report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di Arpal Puglia, fornisce dettagli sulle opportunità di lavoro nella zona e sui settori più attivi in questo periodo.

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Il 21° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di Arpal Puglia, visionabile al seguente link https:rb.gyn66xpv, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 98 annunci attivi, per un totale di 232 posti di lavoro nei diversi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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