Lavoro nel Brindisino 232 posti disponibili | ristorazione e turismo trainano le assunzioni

Notizia in breve

Nel Brindisino sono disponibili 232 posti di lavoro, principalmente nel settore della ristorazione e del turismo. La maggior parte delle assunzioni riguarda attività legate all’accoglienza e ai servizi di ristorazione. Il report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di Arpal Puglia, fornisce dettagli sulle opportunità di lavoro nella zona e sui settori più attivi in questo periodo.