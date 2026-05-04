Il sindaco di Piancogno è stato dimesso dall'ospedale dopo essere stato colpito con un pugno durante una rissa. Secondo quanto riferito, ha perso conoscenza in seguito all'aggressione. La polizia ha identificato un minorenne come l'autore del colpo che ha causato la violenta colluttazione. La dinamica dell'incidente è ancora sotto indagine, e non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dell'evento.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il sindaco a perdere conoscenza dopo il colpo?. Chi è il minorenne responsabile dell'aggressione durante la rissa?. Perché l'intervento del primo cittimo è degenerato in violenza fisica?. Quali misure adotterà il comune per la sicurezza delle prossime fiere?.? In Breve Aggressione avvenuta notte tra 1 e 2 maggio in via Nazionale. Soccorsi Camunia Soccorso hanno trasportato il sindaco all'ospedale di Esine. Indagini dei Carabinieri di Breno puntano a un ragazzo minorenne. L'episodio è scoppiato intorno alle 1.30 durante la Fiera dei Fiori. Alberto Farisè è stato colpito al volto durante la notte tra il 1° e il 2 maggio a Piancogno, mentre cercava di fermare una rissa scoppiata durante la Fiera dei Fiori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piancogno, il sindaco ferito da un pugno durante una rissa: è dimesso

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