Un tifoso juventino è rimasto gravemente ferito nei disordini avvenuti prima del derby di Torino e si trova in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva di un ospedale torinese. È stato colpito da una bottigliata durante gli scontri tra ultrà. La vittima vive a Milano. I disordini si sono verificati nella zona dello stadio prima dell'inizio della partita. La polizia sta indagando sugli eventi e sulle responsabilità.

Milano, 25 maggio 2026 – Resta ricoverato in prognosi riservata nel reparto d i Terapia intensiva dell'ospedale Molinette di Torino il tifoso juventino rimasto gravemente ferito nei disordini scoppiati ieri, prima del derby della Mole. Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, originario di Casale Monferrato ma residente a Milano dove svolge la professione di commercialista, ha riportato un grave trauma cranico giudicato severo dai sanitari, provocato da un oggetto contundente, verosimilmente una bottiglia di vetro. L’intervento chirurgico . Nella giornata di ieri il tifoso juventino è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico all'ospedale Molinette di Torino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vive a Milano il tifoso ferito da una bottigliata negli scontri fra ultrà prima del derby di Torino

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