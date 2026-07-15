Rischio grandine come palle da baseball Dove c' è allerta arancione

Da iltempo.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’allerta arancione è stata emessa a causa del rischio di grandine di grandi dimensioni, paragonabili a palle da baseball. La condizione si verifica in un’area interessata da un promontorio di aria calda proveniente dall’Africa che si estende sul Mediterraneo centro-occidentale. La presenza di questa massa d’aria calda favorisce condizioni di instabilità atmosferica, con possibilità di temporali intensi accompagnati da grandinate di notevoli dimensioni.

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La situazione sinottica vede un robusto promontorio di matrice africana sul Mediterraneo centro-occidentale con aria molto calda verso la nostra Penisola. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, sull'Europa centrale è, invece, presente aria più fresca in quota con qualche infiltrazione che raggiunge anche l'Italia settentrionale, Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna. Nella giornata odierna ci attendiamo infatti un generale aumento dell'instabilità al Nord con acquazzoni e temporali prima sulle Alpi e poi verso le pianure. Fenomeni in movimento da ovest verso est localmente anche a carattere di nubifragio e con chicchi di grandine grandi come palle da baseball". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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