La situazione sinottica vede un robusto promontorio di matrice africana sul Mediterraneo centro-occidentale con aria molto calda verso la nostra Penisola. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, sull'Europa centrale è, invece, presente aria più fresca in quota con qualche infiltrazione che raggiunge anche l'Italia settentrionale, Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna. Nella giornata odierna ci attendiamo infatti un generale aumento dell'instabilità al Nord con acquazzoni e temporali prima sulle Alpi e poi verso le pianure. Fenomeni in movimento da ovest verso est localmente anche a carattere di nubifragio e con chicchi di grandine grandi come palle da baseball". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Rischio grandine come palle da baseball". Dove c'è allerta arancione

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LIVE During the Storm Upgrade: Severe Timeline and Hazard Breakdown [March 25th, 2026] | HailTrace

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