In diverse regioni italiane si sono verificati temporali intensi con grandinate di grosse dimensioni, alcune simili a palle da baseball. Le precipitazioni hanno causato danni a strutture e veicoli, mentre in molte città si sono raggiunti livelli di allerta rossa per il caldo. Le temperature massime hanno superato i 40 gradi, portando le città a limitare l’attività all’aperto e a mettere in atto misure di sicurezza.

Negli ultimi giorni l’Italia sta vivendo una delle fasi meteorologiche più estreme dell’estate, con un Paese letteralmente diviso in due. Da una parte il Nord è alle prese con un’atmosfera sempre più instabile, alimentata dal contrasto tra aria rovente e correnti più fresche in quota; dall’altra il Centro-Sud continua a fare i conti con temperature eccezionalmente elevate e un caldo che in diverse aree ha raggiunto livelli record. Le condizioni meteorologiche stanno mettendo in allerta esperti e autorità. Le elevate temperature accumulate nelle scorse settimane hanno creato il terreno ideale per fenomeni violenti, mentre il passaggio di masse d’aria più fredde rischia di trasformare l’energia presente nell’atmosfera in temporali di eccezionale intensità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - Meteo, l’Italia tra grandine come palle da baseball e città da bollino rosso

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