Un’allerta massima è stata emessa per un temporale violento che porterà grandine di dimensioni simili a palle da baseball. L’Italia si trova a dover affrontare una delle giornate più complicate dell’estate 2026, con il centro-sud sotto un’ondata di caldo intenso e il Nord in allerta per il peggioramento delle condizioni meteorologiche. La situazione è monitorata costantemente, con previsioni che indicano un’intensificazione dei fenomeni temporaleschi.

L’Italia si prepara ad affrontare una delle giornate meteorologicamente più complesse dell’estate 2026. Mentre il Centro-Sud continua a fare i conti con un’ondata di caldo eccezionale, al Nord cresce la preoccupazione per l’arrivo di una violenta fase di maltempo. Gli esperti parlano di una configurazione atmosferica potenzialmente esplosiva, tanto che Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso il Livello 3, il massimo grado di allerta previsto dal proprio sistema di previsione dei temporali severi. Un livello che viene utilizzato soltanto quando esistono condizioni favorevoli allo sviluppo di fenomeni estremi, pur senza rappresentare una certezza che essi si verifichino in ogni area interessata. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Allerta per temporale violento, scatta l’allarme estremo: “Grandine come palle da baseball”

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un (1) sabato sera che esco faccio non semplicemente piovere, NO, addirittura allerta temporale Violento !! ok mondo va bene x.com