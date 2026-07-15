Rischio caldo sul lavoro l’Inl aggiorna i controlli | dal Dvr ai turni gli obblighi delle aziende

L’Inl ha aggiornato le procedure di controllo sul rischio caldo sul lavoro. Le aziende devono adeguare i documenti di valutazione dei rischi e organizzare i turni di lavoro per limitare l’esposizione alle alte temperature. Il rischio caldo, che interessa soprattutto attività all’aperto e ambienti esposti, non è più considerato eccezionale e richiede attenzione costante. Le misure obbligatorie riguardano anche l’adozione di specifiche precauzioni durante le ore più calde della giornata.

Il caldo estremo non rappresenta più un evento eccezionale, ma un rischio che ogni anno interessa moltissimi lavoratori, soprattutto nelle attività all’aperto o in ambienti particolarmente esposti alle alte temperature. Ecco perché l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) con la nota 54842026 ha aggiornato le indicazioni operative rivolte al personale ispettivo, delineando quali aspetti dovranno essere verificati nei controlli estivi. Al contempo, gli aggiornamenti sollecitano le imprese a rispettare gli obblighi organizzativi, riducendo il rischio di infortuni, responsabilità, sanzioni e risarcimenti. Dal rischio emergenziale a una prevenzione strutturata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Caldo e Lavoro: una circolare INL indica quali controlli fare nelle aziende

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