Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro 2026 | il rischio invisibile che il DVR deve già misurare Lettera

Ogni anno, oltre 840.000 persone nel mondo perdono la vita a causa di problemi di salute legati a rischi psicosociali sul lavoro, come orari prolungati, insicurezza occupazionale, richieste elevate senza controllo e situazioni di bullismo o molestie. La giornata dedicata alla salute e sicurezza sul lavoro nel 2026 si concentra anche su questi rischi invisibili, che devono essere presi in considerazione nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Inviata da Felicetto Massa - Oltre 840.000 persone all’anno muoiono nel mondo per problemi di salute riconducibili a rischi psicosociali sul lavoro: orari prolungati, insicurezza occupazionale, alte richieste con scarso controllo, bullismo e molestie. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il 28 aprile è la Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.

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