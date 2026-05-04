Sannio controlli sul lavoro | sospese 3 aziende su 4 per irregolarità

Durante la settimana del 1° maggio, le autorità hanno condotto controlli nel settore manifatturiero nel Sannio, sospendendo tre aziende su quattro trovate irregolari. Le ispezioni hanno portato a sanzioni amministrative e sospensioni delle attività per violazioni delle normative sul lavoro. Le verifiche sono state concentrate su rispetto delle norme di sicurezza, regolarità contrattuale e condizioni dei lavoratori. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi delle aziende coinvolte.

Il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Benevento, nel corso della settimana del 1 maggio (giornata della festa dei lavoratori), al fine di scongiurare i gravi infortuni nel settore manifatturieroindustriale, n. 4 ispezioni ad aziende volte ad assicurare il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il contrasto al lavoro irregolare. Nel corso dei controlli sono state sospese, 3 su 4 aziende totali, per impiego di lavoro in nero – pari al 30% delle maestranze trovate in azienda e per motivi di gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, elevate sanzioni amministrative per oltre 18.000 euro, deferiti a piede libero n.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Sannio, controlli sul lavoro: sospese 3 aziende su 4 per irregolarità Notizie correlate Leggi anche: Sannio, sicurezza nei cantieri: tre aziende sospese e sanzioni per lavoro in nero Leggi anche: Sicurezza sul lavoro, sospese tre aziende sannite per gravi violazioni Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: 1 maggio, La Fauci (Confsal): Sicurezza non sia slogan, servono controlli e responsabilità; Potere al Popolo: ‘Ancora una morte sul lavoro nel Sannio. Basta’; PONTE DEL 1° MAGGIO. SICUREZZA E CONTROLLI IN PROVINCIA DI BENEVENTO, CARABINIERI IN AZIONE.; Primo Maggio, Fico e Saggese: Sicurezza sul lavoro priorità della Regione. Controlli nel Sannio: gravi violazioni su sicurezza e impiego di lavoratori in nero, aziende sospese e due denunceIl Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Benevento, nel corso della settimana del Primo maggio, al fine di scongiurare i gravi infortuni nel settore manifatturiero/industriale, ha eseguito 4 ... ntr24.tv Potere al Popolo: ‘Ancora una morte sul lavoro nel Sannio. Basta’Un operaio di 67 anni ha perso la vita dopo essere precipitato da un capannone nell’area industriale di Ponte Valentino. Un’altra morte – scrive Potere al Popolo Sannio – che qualcuno proverà a chiam ... ntr24.tv La prevenzione fa tappa nel Sannio con il tour degli screening oncologici gratuiti, grazie all’impegno dell’ASL Benevento e della Regione Campania. Leggi qui tutti i dettagli https://tinyurl.com/mpm747je - facebook.com facebook