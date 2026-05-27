Atalanta Ederson pronto alla partenza | andrà al Manchester United per 45 milioni di euro

Ad un solo anno dal termine del suo contratto, Ederson lascia l’Atalanta per trasferirsi al Manchester United in un affare che porterà nelle casse della Dea una somma intorno ai 45 milioni di euro. La partenza del centrocampista brasiliano era ormai cosa nota, anche se la destinazione sembrava ancora incerta, visto che anche l’Atlético Madrid si era fatto avanti. Poi però è arrivata la chiamata dei Red Devils, in ottimi rapporti con l’Atalanta, avendo già concluso in passato le operazioni Diallo e Højlund. Il classe 1999 sarà un perno del centrocampo di Michael Carrick, andando a raccogliere l’eredità di Casemiro, destinato alla partenza a parametro zero alla scadenza del contratto, e affiancherà il giovane Kobbie Mainoo nel duo mediano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Ederson saluta l’Atalanta e l’Italia: il Manchester United chiude il colpo da 50 milioni di euroIl centrocampista brasiliano lascia l’Atalanta e il campionato italiano per trasferirsi a titolo definitivo al Manchester United.

Atalanta, Ederson verso l’addio: Manchester United e Atletico Madrid pronti alla sfida estivaL’Atalanta ha annunciato di aver avviato valutazioni su alcune operazioni in uscita, con Ederson considerato il principale candidato alla cessione.

Temi più discussi: Ederson al Manchester United, ci siamo: pronti 50 milioni per l'Atalanta. Gli ultimi dettagli dell'affare; Atalanta: tutto fatto per Ederson al Manchester United, operazione da 50 milioni; Ederson al Manchester United, ci siamo: accordo con l'Atalanta e il giocatore, chiusura nei prossimi giorni; Atalanta, Ederson non rinnova e aspetta il Manchester United: stasera a Firenze per l’ultimo ballo, anche Palladino con la valigia in mano.

ULTIM’ORA Il Manchester United ha praticamente chiuso l’arrivo di Éderson dall’Atalanta! L’affare si chiuderà intorno ai 45 milioni di euro. Per il centrocampista è pronto un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. @DiMarzio x.com

[Fabrizio Romano] Il Manchester United è in trattative avanzate per Ederson. L'Atalanta aspetta di vedere se decidono di chiudere l'affare. Emissari del club in Italia per discutere diversi affari (IN/OUT). Ederson escluso dalla rosa dell'Atalanta a causa di negozi reddit

Atalanta, Ederson pronto alla partenza: andrà al Manchester United per 45 milioni di euroIl centrocampista brasiliano lascia la Dea dopo quattro anni: era stato acquistato dalla Salernitana per 23 milioni di euro. Plusvalenza da oltre 40 milioni di euro per la società nerazzurra ... bergamonews.it

Ederson verso il Manchester United: affare ai dettagli con l’AtalantaIl centrocampista brasiliano è ormai a un passo dai Red Devils: operazione da 45 milioni per la Dea, pronto un contratto quinquennale ... calcioatalanta.it