Rimprovera un uomo che urina in strada lui gli spara | dramma in Italia

Da thesocialpost.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo che aveva segnalato un episodio di urinare in strada è stato aggredito da un altro uomo che gli ha sparato due colpi di pistola. L’incidente è avvenuto in una zona centrale di una città italiana, provocando il ferimento di un uomo di 26 anni, un sommelier senegalese, colpito a un braccio. La lite è degenerata rapidamente, portando alla sparatoria. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare il responsabile.

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Un richiamo per un gesto incivile si è trasformato in pochi istanti in una violenta colluttazione, culminata con l’esplosione di due colpi di pistola. È accaduto nel cuore di Trastevere, dove un sommelier senegalese di 26 anni è rimasto ferito a un braccio. Per l’aggressione i carabinieri hanno arrestato un romano di 33 anni, accusato di tentato omicidio e porto abusivo di arma comune da sparo. Erano da poco passate le 3 della notte tra martedì e mercoledì quando, in vicolo del Cinque, una delle strade simbolo della movida trasteverina, il giovane, dipendente di un locale della zona, ha rimproverato il trentatreenne, sorpreso a urinare in strada. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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