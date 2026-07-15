Rimprovera un uomo che urina in strada lui gli spara | dramma in Italia

Un uomo che aveva segnalato un episodio di urinare in strada è stato aggredito da un altro uomo che gli ha sparato due colpi di pistola. L’incidente è avvenuto in una zona centrale di una città italiana, provocando il ferimento di un uomo di 26 anni, un sommelier senegalese, colpito a un braccio. La lite è degenerata rapidamente, portando alla sparatoria. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare il responsabile.

Un richiamo per un gesto incivile si è trasformato in pochi istanti in una violenta colluttazione, culminata con l’esplosione di due colpi di pistola. È accaduto nel cuore di Trastevere, dove un sommelier senegalese di 26 anni è rimasto ferito a un braccio. Per l’aggressione i carabinieri hanno arrestato un romano di 33 anni, accusato di tentato omicidio e porto abusivo di arma comune da sparo. Erano da poco passate le 3 della notte tra martedì e mercoledì quando, in vicolo del Cinque, una delle strade simbolo della movida trasteverina, il giovane, dipendente di un locale della zona, ha rimproverato il trentatreenne, sorpreso a urinare in strada. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Roma, rimprovera un uomo che urina in strada e viene ferito a colpi di pistola: arrestato un 33enneUn uomo che ha rimproverato un altro per aver urinato in strada è stato ferito a colpi di pistola durante una lite notturna a Trastevere.

Roma, "non si urina in strada". E il 33enne romano spara al senegaleseUn uomo di 33 anni ha sparato a un giovane senegalese di 26 anni durante una lite in strada a Roma.

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Un uomo italianissimo di Roma di 33 anni ha urinato per strada, un uomo immigrato dal Senegal che lavorava lo ha rimproverato e il Romano de Roma gli ha sparato (codice giallo) Immaginate fosse stato il contrario la destra come avrebbe urlato invece è un x.com

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