Il terzo concerto di Jay Z allo Yankee Stadium di New York è iniziato con circa quattro ore di ritardo, dopo che i fan sono entrati illegalmente nell’area e hanno causato un’irruzione. L’evento, previsto per le otto di sera, è partito solo a mezzanotte, con il pubblico ancora presente e alcuni fan che sono riusciti a oltrepassare le barriere di sicurezza. La situazione ha causato disagi e ritardi nella programmazione dello spettacolo.

L’inizio del terzo ed ultimo concerto di Jay-Z allo Yankee Stadium di New York è stato segnato da un ritardo di circa quattro ore, che ha slittato l’avvio dello show a mezzanotte. Il live del 12 luglio, intitolata Extra Innings, ha concluso la triade dei suoi precedenti concerti, che celebravano rispettivamente il trentesimo ed il venticinquesimo anniversario dei suoi album Reasonable Doubt e The Blueprint. Secondo quanto riportato da ABC7, una fonte non identificata della polizia ha affermato che un gran numero di fan si era precipitato ad almeno due cancelli dello stadio prima dell’inizio. Queste persone sono riuscite ad eludere i controlli di sicurezza, portando ad un congestionamento della venue, nella quale è stato impossibile entrare ed uscire per diverse ore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il terzo concerto di Jay Z a New York è iniziato con quattro ore di ritardo per un’irruzione abusiva dei fan allo Yankee Stadium

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FANATICOS ARREMETEN CONTRA JAY Z: ASEGURAN QUE EL CONCIERTO EN EL YANKEE STADIUM NO VALIO EL PRECI

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