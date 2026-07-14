Jay-Z ha tenuto tre concerti allo Yankee Stadium per celebrare i 30 anni dall’uscita di “Reasonable Doubt”, l’album del 1996 che ha segnato l’inizio della sua carriera. I concerti non sono stati annunciati come promozione di un nuovo disco, ma hanno visto la partecipazione di ospiti d’eccezione.

I tre concerti allo Yankee Stadium non nascono per promuovere un nuovo disco: celebrano i 30 anni di Reasonable Doubt, l’album che nel 1996 ha dato inizio a tutto. Prima ancora di diventare l’imprenditore e l’icona culturale che è oggi, Jay-Z era un ragazzo di Brooklyn che pubblicava il suo primo disco da rapper indipendente. Tornare su quel disco oggi, in uno stadio pieno, è il modo in cui Jay-Z celebra la sua musica. Non un concerto, ma un vero e proprio bilancio di carriera, raccontato attraverso le persone disposte a condividerlo con lui sul palco. Lo stile di Rihanna. guarda le foto Rihanna, il ritorno con Jay-Z che nessuno si aspettava. Ed è proprio la scelta degli ospiti a rendere evidente il peso di questa celebrazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Jay-Z ripercorre i 30 anni della sua carriera allo Yankee Stadium con ospiti d'eccezione

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THIRD DAY IS BACK! Mac Powell on the 30th Anniversary Reunion & Whats Next

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