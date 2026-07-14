«Questa pessima legge elettorale è irricevibile, nel metodo e nel merito. Se la sono costruiti su misura per paura di perdere le elezioni, facendo forzature costanti in parlamento. Dopo la sconfitta al referendum costituzionale è un chiaro tentativo di realizzare il premierato con la legge elettorale. Ed è incredibile che questa sia la sola priorità di questa destra in un paese con la crescita a zero, i salari tra i più bassi e le bollette più care d'Europa. Noi continueremo a fare muro insieme alle altre opposizioni contro questa pessima legge elettorale». Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo all'assemblea congiunta dei gruppi dem. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Nuova legge elettorale in diretta. Oggi alla Camera i voti sugli emendamenti della riforma| Maggioranza divisa sulle preferenze, Pd sceglie linea: muro contro il «Melonellum», pronti a chiedere voto segreto. Schlein: «Irricevibile»

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Political Storm in Nigeria After President Signs Controversial Electoral Law - Democracy at Risk

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Nuova legge elettorale in diretta. Oggi alla Camera i voti sugli emendamenti della riforma| Maggioranza divisa sulle preferenze, Pd sceglie linea: muro contro il «Melonellum», pronti a chiedere voto segretoOggi alla Camera si sono svolti i voti sugli emendamenti della nuova legge elettorale.

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La Notte della Democrazia: martedì 14 luglio, dalle ore 18.00, ti aspettiamo in piazza Montecitorio per dire No al Melonellum, la nuova legge elettorale che - proprio martedì - tornerà a essere discussa in Parlamento. x.com

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