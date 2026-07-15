Riforma degli istituti tecnici Valditara | Ci saranno modifiche nel primo provvedimento utile

Da orizzontescuola.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro dell'Istruzione ha annunciato che le modifiche concordate con le organizzazioni sindacali sulla riforma degli istituti tecnici saranno inserite nel primo provvedimento normativo utile.

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Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato che le modifiche concordate con le organizzazioni sindacali sulla riforma degli istituti tecnici saranno inserite "nel primo provvedimento normativo utile". Lo ha dichiarato rispondendo alla Camera a un'interrogazione della deputata del Partito democratico Irene Manzi, cofirmata da Maria Elena Ferrari, dedicata ai quadri orari e all'offerta formativa dei tecnici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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