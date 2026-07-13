Il ministero dell'Istruzione ha approvato le modifiche alla riforma degli istituti tecnici dopo un incontro con i sindacati. La decisione ha provocato una divisione tra le organizzazioni sindacali, con alcune che hanno espresso dissenso. La revisione prevede cambiamenti nelle modalità di formazione e nelle strutture degli istituti tecnici, con l’obiettivo di adeguare il sistema alle nuove esigenze del mercato del lavoro. La discussione tra le parti è proseguita nelle settimane recenti.

La riforma degli istituti tecnici cambia passo e spacca il sindacato. Nei giorni scorsi al ministero dell’Istruzione e del Merito si è svolto un incontro con le organizzazioni dei lavoratori del comparto scuola per illustrare e condividere gli aggiornamenti che saranno apportati alla norma volti a preservare la continuità didattica, gli organici e la stabilità delle cattedre. Un passo indietro del ministro Giuseppe Valditara che prevede la revisione dei quadri orari, con la riduzione delle quote rimesse all’autonomia scolastica e il recupero di ore per discipline scientifiche, economiche, per geografia, per la seconda lingua straniera e le discipline di indirizzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Riforma degli istituti tecnici, il ministero dà l’ok alle modifiche dopo l’incontro con i sindacati. Lite tra Cgil e Cisl

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Riforma istituti superiori: ecco cosa cambia

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