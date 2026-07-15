Un ragazzo di 17 anni, di origini tunisine, è stato denunciato dopo aver lasciato una casa famiglia e chiamato la polizia per tornare. Durante il controllo, è stato trovato con droga nelle scarpe. L’adolescente è stato accusato di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Un ragazzo di 17 anni denunciato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale a Rieti. Il giovane, di origini tunisine, è stato fermato dopo essersi arbitrariamente allontanato da una casa famiglia e aver richiesto lui stesso l’intervento delle forze dell’ordine per farvi ritorno. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando il minore ha contattato il Numero Unico di Emergenza (NUE) manifestando la volontà di rientrare nella struttura di accoglienza da cui si era allontanato senza autorizzazione. L’intervento della Polizia e la scoperta della droga Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti prontamente, prendendo in carico il giovane e accompagnandolo in Questura per avviare le procedure di riaffido. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rieti, scappa dalla casa famiglia e chiama la Polizia per tornare: aveva la droga nelle scarpe

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