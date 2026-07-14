Scappa dalla casa famiglia e tenta di aggredire la compagna

Da ilgiorno.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nelle prime ore di oggi, un uomo è fuggito da una casa famiglia a Milano e si è diretto verso l’abitazione della compagna, armato di coltello. Arrivato sul posto, ha tentato di aggredirla. La polizia è intervenuta sul luogo e ha fermato il soggetto. La donna non ha riportato ferite gravi. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sui motivi dell’episodio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Milano, 14 luglio 2026 - Scappa dalla casa famiglia, armato di coltello, e raggiunge la compagna con l’intenzione di aggredirla. Nelle prime ore di oggi, martedì 14 luglio, in viale Monza, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 28enne egiziano, già noto alle forze dell'ordine, per porto abusivo di armi e per la violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa famiglia  con applicazione del braccialetto elettronico. Nella stessa operazione hanno anche denunciato in stato di libertà una 21enne italiana, anche lei con precedenti e tossicodipendente, accusata di danneggiamento aggravato. L’allarme . I militari sono... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

scappa dalla casa famiglia e tenta di aggredire la compagna
© Ilgiorno.it - Scappa dalla casa famiglia e tenta di aggredire la compagna
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La calumnian cruelmente, sus tres hermanos poderosos la protegen con todas sus fuerzas

Video La calumnian cruelmente, sus tres hermanos poderosos la protegen con todas sus fuerzas

Notizie e thread social correlati

Stalker sorpreso sotto casa della vittima: tenta di aggredire i CarabinieriUn uomo è stato sorpreso sotto l’abitazione di una donna di Atripalda mentre tentava di aggredire i Carabinieri intervenuti sul posto.

Tenta di aggredire la vicina di casa, fermato dai poliziotti dopo una colluttazione: 53enne arrestato a San GiorgioUn uomo di 53 anni è stato arrestato a San Giorgio dopo aver minacciato un vicino e tentato di aggredire una donna.

Temi più discussi: Dalila è scappata da Milano per vivere in un monolocale a picco sul mare (raggiungibile solo a piedi): Ero esaurita, sono rinata; Dipendenza da eroina a 17 anni, poi la comunità: la storia di Gianluca raccontata dal padre Piergiovanni; Tutto per la mia famiglia, le trame dal 6 al 10 luglio; Preso carrellista abusivo: Famiglia da sfamare.

scappa dalla casa famigliaScappa dalla casa famiglia e tenta di aggredire la compagnaI carabinieri arrestano in viale Monza un egiziano 28enne. La vittima, in stato di choc, prende a sassate una Gazzella ... ilgiorno.it

scappa dalla casa famigliaScappa di casa coi figli e lo denuncia, poi ritratta: Rivoglio mio maritoScappa di casa coi figli e lo denuncia, poi ritratta: Rivoglio mio marito. Tribunale - Presunta vittima di maltrattamenti, ora va a trovarlo in carcere - Coppia di amici testimonia per la difesa: Q ... tusciaweb.eu

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web