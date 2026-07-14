scappa dalla casa famiglia e tenta di aggredire la compagna

Notizia in breve

Nelle prime ore di oggi, un uomo è fuggito da una casa famiglia a Milano e si è diretto verso l’abitazione della compagna, armato di coltello. Arrivato sul posto, ha tentato di aggredirla. La polizia è intervenuta sul luogo e ha fermato il soggetto. La donna non ha riportato ferite gravi. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sui motivi dell’episodio.