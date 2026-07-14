Scappa dalla casa famiglia e tenta di aggredire la compagna
Nelle prime ore di oggi, un uomo è fuggito da una casa famiglia a Milano e si è diretto verso l’abitazione della compagna, armato di coltello. Arrivato sul posto, ha tentato di aggredirla. La polizia è intervenuta sul luogo e ha fermato il soggetto. La donna non ha riportato ferite gravi. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sui motivi dell’episodio.
Milano, 14 luglio 2026 - Scappa dalla casa famiglia, armato di coltello, e raggiunge la compagna con l’intenzione di aggredirla. Nelle prime ore di oggi, martedì 14 luglio, in viale Monza, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 28enne egiziano, già noto alle forze dell'ordine, per porto abusivo di armi e per la violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa famiglia con applicazione del braccialetto elettronico. Nella stessa operazione hanno anche denunciato in stato di libertà una 21enne italiana, anche lei con precedenti e tossicodipendente, accusata di danneggiamento aggravato. L’allarme . I militari sono... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
La calumnian cruelmente, sus tres hermanos poderosos la protegen con todas sus fuerzas
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