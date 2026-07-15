Riduzione delle emissioni | Sicilia penalizzata 2 volte Così la bolletta per i cittadini aumenta
La regione Sicilia sostiene costi più elevati rispetto ad altre aree per rispettare le norme europee sulle emissioni, con una spesa aggiuntiva di circa 6,5 miliardi di euro all’anno per i trasporti. Questa situazione si traduce in bollette più alte per i cittadini, che devono affrontare un aggravio economico doppio.
Rispettare i paletti ambientali dell’Europa ha un costo per la Sicilia più alto che altrove. A questo va aggiunto il peso che l’Isola deve sostenere per i trasporti, che può raggiungere un extra di circa 6 miliardi e mezzo all’anno. I conti li ha fatti Confindustria Sicilia e sono raccolti in un dossier con cui l’associazione guidata da Diego Bivona ha fatto appello a Bruxelles per introdurre correttivi alla cosiddetta direttiva Ets, che regola le emissioni in atmosfera delle aziende. Proprio oggi Bruxelles dovrebbe ufficializzare le modifiche allo studio. E la partita che si sta giocando ha un valore enorme per abbattere i costi di produzione in Sicilia. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
Notizie e thread social correlati
Trump aumenta il disimpegno delle truppe Usa in Germania: “La riduzione sarà drastica, superiore a 5mila soldati”Il Pentagono ha annunciato un ordine esecutivo che prevede il ritiro graduale di oltre 5.
Leggi anche: Materiali riciclati e meno emissioni. Così la Duster riduce l’impatto ambientale
Temi più discussi: Autorità portuale Palermo, 'Ets costa oltre 30 mln, rischio accentui costo insularità'; Rinnovabili, Toto 'l'iter Med Wind prosegue in un clima di dialogo'; E.ON inaugura il parco eolico di Alcamo in Sicilia; Action rafforza la presenza in Sicilia con due nuove aperture a Riposto e Ragusa.
Riduzione delle emissioni: Sicilia penalizzata 2 volte. Così la bolletta per i cittadini... aumentaLa direttiva dell’Ue contro la Co2 ha costi extra per l’Isola che superano i 6 miliardi. Dossier di Confindustria: Subito correttivi ... gazzettadelsud.it
Commissione Ue: riduzione emissioni gas, segnale alla comunità globale, impegno sul cambiamento climaticoL’obiettivo climatico proposto per il 2040 tiene pienamente conto dell’attuale panorama economico, geopolitico e della sicurezza e offre agli investitori e alle imprese la prevedibilità e la ... agensir.it