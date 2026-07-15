Rispettare i paletti ambientali dell’Europa ha un costo per la Sicilia più alto che altrove. A questo va aggiunto il peso che l’Isola deve sostenere per i trasporti, che può raggiungere un extra di circa 6 miliardi e mezzo all’anno. I conti li ha fatti Confindustria Sicilia e sono raccolti in un dossier con cui l’associazione guidata da Diego Bivona ha fatto appello a Bruxelles per introdurre correttivi alla cosiddetta direttiva Ets, che regola le emissioni in atmosfera delle aziende. Proprio oggi Bruxelles dovrebbe ufficializzare le modifiche allo studio. E la partita che si sta giocando ha un valore enorme per abbattere i costi di produzione in Sicilia. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Riduzione delle emissioni: «Sicilia penalizzata 2 volte». Così la bolletta per i cittadini... aumenta

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