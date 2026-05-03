Il Pentagono ha annunciato un ordine esecutivo che prevede il ritiro graduale di oltre 5.000 soldati americani dalle basi NATO in Germania. La decisione indica un disimpegno delle truppe statunitensi nel paese europeo, con una riduzione che supererà questa cifra. La notizia è stata diffusa fino al 2 maggio e riguarda un cambiamento nelle forze militari statunitensi presenti in Germania.

Fino al 2 maggio la notizia era l’ordine esecutivo del Pentagono che aveva dato il via libera al graduale ma progressivo ritiro di 5mila soldati americani dalle basi Nato in Germania. Ma quel numero pare sia destinato a essere più alto. “Ridurremo drasticamente. E la riduzione sarà ben superiore ai 5mila”, ha dichiarato Trump parlando con i giornalisti in Florida, senza fornire spiegazioni per la mossa. Sabato mattina il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, sembrava aver preso con filosofia la notizia che 5mila soldati statunitensi avrebbero lasciato il suo Paese, affermando che il ritiro, minacciato da Trump da anni, era previsto, e aggiungendo che i Paesi europei devono assumersi maggiori responsabilità per la loro difesa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump aumenta il disimpegno delle truppe Usa in Germania: “La riduzione sarà drastica, superiore a 5mila soldati”

Notizie correlate

Trump, il piano per ritirare le truppe Usa dalla Germania: il Pentagono ufficializza il taglio di 5mila soldatiIl Pentagono ha rotto gli indugi ufficializzando il piano per il ritiro di circa 5.

Trump, il piano per ritirare le truppe Usa dalla Germania Media: il Pentagono ufficializza il taglio di 5mila soldatiIl Pentagono ha rotto gli indugi ufficializzando il piano per il ritiro di circa 5.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Disimpegno degli Stati Uniti dall’Italia, cosa succede?; Germania-Usa, scontro totale. Per i tedeschi Trump ha superato il limite; Trump: Via l'esercito da Italia e Spagna. La rivolta degli alleati: Minacce grossolane, non accettiamo lezioni; Usa: via 5.000 soldati dalla Germania dopo critiche Trump a Merz.

Dazi, Trump riaccende la guerra con l’Europa: «Sulle auto tariffe al 25%, l’Ue non rispetta i patti». Il Parlamento Ue: «Falso e inaccettabile»Il presidente degli Stati Uniti e l’annuncio su Truth: «Dazi aumentati dalla prossima settimana». Il capo della Commissione sul Commercio del Parlamento europeo: «Comportamento inaccettabile» ... corriere.it

Trump minaccia nuovi attacchi contro Teheran. Una superpetroliera iraniana evade il bloccoAGI - Stallo sui negoziati tra Iran e Stati Uniti. Il rischio di una ripresa dei bombardamenti americani si somma al gelo sulle trattative. La soluzione per la fine del conflitto nel Golfo rimane inde ... msn.com

Usa. Trump aumenta i dazi su auto e camion del 25%, ‘L’Unione Europea non rispetta il nostro accordo commerciale’ x.com

Trump aumenta i dazi :"Sono lieto di annunciare che, in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando l'accordo commerciale da noi pienamente concordato, la prossima settimana aumenterò i dazi doganali applicati all'Unione Europea pe - facebook.com facebook