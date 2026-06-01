La nuova Duster utilizza materiali riciclati e riduce le emissioni di CO2. La gamma comprende motorizzazioni a GPL, Mild Hybrid 140 e Hybrid 155. La vettura è progettata per essere più sostenibile, con componenti realizzati in materiali riciclati e tecnologie che abbassano l’impatto ambientale durante l’uso. La produzione e le scelte tecniche puntano a limitare le emissioni di gas serra.

Pratica e sostenibile, non solo nelle alimentazioni. A partire dal GPL, passando per il Mild Hybrid 140 e arrivando all’Hybrid 155. Già, perché Dacia Duster è più “amica dell’ambiente” anche nei materiali, parte dei quali sono innovativi, oltre che resistenti e intelligenti. Anche dal punto di vista acustico il Suv offre qualcosa i più, perché la rumorosità di rotolamento è migliorata in media di 2dB: ne beneficia chi è a bordo, ma non solo. Il fiore all’occhiello del costruttore è lo Starkle, composto per il 20% da materiale riciclato e anche ulteriormente riciclabile. Si tratta di una “sostanza” composita che permette di integrare una quantità maggiore di plastica riciclata nei componenti interni ed esterni del veicolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Materiali riciclati e meno emissioni. Così la Duster riduce l’impatto ambientale

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