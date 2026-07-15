Durante la giornata di sciopero organizzata dai rider di Glovo e Deliveroo, manifestazioni si sono svolte in varie città italiane. I ciclofattorini hanno sfilato in corteo chiedendo soluzioni immediate, evidenziando le loro condizioni di lavoro. La protesta ha coinvolto numerosi lavoratori che hanno espresso il bisogno di interventi rapidi per migliorare la loro situazione. La mobilitazione ha attirato l’attenzione sull’attuale stato delle loro condizioni contrattuali.

La giornata di sciopero dei rider di Glovo e Deliveroo, con manifestazioni in diverse città d’Italia, riporta sotto i riflettori le condizioni di sfruttamento dei ciclofattorini. A Milano si aggiunge anche la protesta sulla mancata previsione di indennizzi dopo l’ordinanza anti-caldo del Comune che ha imposto lo stop alle consegne fino al 23 settembre nella fascia oraria della pausa pranzo. Senza considerare, però, che questi lavoratori inquadrati come autonomi sarebbero rimasti senza alcuna forma di sostegno economico per i mancati introiti. Oggi, quindi, dalle 18, un corteo dei rider attraverserà le strade di Milano. La decisione è stata presa lo scorso 10 luglio in una assemblea con presidio in piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale, organizzata dalla Nidil-Cgil con l’appoggio della categoria Filt. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rider in corteo: "Ora soluzioni immediate"

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