I rider sono scesi in piazza per chiedere indennizzi alle piattaforme di consegna. La protesta segue l’ordinanza del Comune di Milano che vieta le consegne nelle ore più calde della giornata, causando la perdita di entrate per i lavoratori autonomi. I manifestanti chiedono compensi per le perdite di reddito legate alle restrizioni temporanee. I blocchi sono stati estesi, con i rider che chiedono un intervento per tutelare chi lavora senza ammortizzatori sociali.

Dopo l’ordinanza del Comune di Milano che impone lo stop alle consegne nelle ore più calde della giornata, i rider scendono in piazza per chiedere alle piattaforme indennizzi per lavoratori che, inquadrati come autonomi e senza ammortizzatori sociali, da un giorno all’altro hanno perso una fetta della loro retribuzione. La piattaforme, nonostante l’ordinanza sia valida solo su Milano, starebbero tra l’altro bloccando anche rider operanti su altre città, nell’hinterland o a Monza. Oggi alle 18.30, davanti alla stazione Centrale, è stata convocata un’assemblea dai ciclofattorini dalla categoria Nidil-Cgil, con il supporto della Filt. L’ordinanza, "emanata certamente in chiave di tutela della salute – spiega la Nidil – rende ancora più esplicita l’esasperata condizione di fragilità dei lavoratori del settore". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I rider in piazza: "Blocchi estesi. Ora indennizzi"

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