Ora per fare il rider servirà lo Spid

Da oggi, per lavorare come rider sarà necessario possedere lo Spid. La nuova normativa del decreto Lavoro bis mira a chiarire chi sia effettivamente responsabile del monitoraggio delle attività dei lavoratori, tra piattaforme digitali, contratti e algoritmi. Questa misura si inserisce in un intervento più ampio volto a introdurre regole più precise e a migliorare la tracciabilità in un settore caratterizzato da molte zone d’ombra.

Chi controlla davvero il lavoro dei rider: la piattaforma, il contratto o l’algoritmo? È da questa domanda che parte la nuova stretta del decreto Lavoro bis, pensata per riportare regole, tracciabilità e responsabilità dentro uno dei settori più opachi della gig economy. Account ceduti o affittati, identità non sempre verificabili, sistemi automatici che distribuiscono ordini e compensi senza spiegazioni: il food delivery è diventato il terreno più visibile di una trasformazione del lavoro che corre più veloce delle norme. Ora il governo prova a intervenire su due fronti: fermare il caporalato digitale e rendere meno invisibile il potere degli algoritmi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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“Pagare 6€ all’anno per lo SPID Anche no. Abbiamo già la Carta d’Identità Elettronica che permette di accedere ai servizi digitali gratuitamente. Se esiste già un’alternativa pubblica e senza costi aggiuntivi, perché dovremmo pagare A cura di Giov facebook

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