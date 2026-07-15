Rider | Confintesa attenzione su sciopero nostro Ccnl già depositato al Cnel

Confintesa ha segnalato preoccupazioni riguardo allo sciopero dei rider di Glovo e Deliveroo previsto per il 15 luglio a Firenze. La confederazione ha comunicato che il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del settore è già stato depositato presso il Cnel. La notizia arriva mentre le piattaforme di consegna a domicilio sono coinvolte in proteste e tensioni sul fronte dei diritti dei lavoratori.

Roma, 15 lug. (AdnkronosLabitalia) - In relazione allo sciopero dei rider di Glovo e Deliveroo indetto per il 15 luglio a Firenze, Confintesa esprime attenzione tecnica al tema e osserva che la mobilitazione documenta la persistenza del modello di remunerazione a cottimo nel food delivery, anche a seguito dei procedimenti giudiziari in corso e in vigenza del DL 622026. "La vicenda di Firenze - dichiara il segretario generale confederale Francesco Prudenzano - mostra che la protezione retributiva del lavoratore non si realizza soltanto con l'aumento nominale della tariffa a consegna, ma richiede un impianto contrattuale che riconosca il tempo di connessione effettivo e le condizioni di lavoro reali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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