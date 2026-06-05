Le associazioni datoriali Agens, Anav e Asstra hanno accolto con soddisfazione l’attenzione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla copertura dei costi del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore del trasporto pubblico locale. In una nota, hanno sottolineato l’importanza di garantire risorse adeguate per il pagamento degli aumenti salariali, evidenziando la necessità di un intervento immediato per sostenere le aziende del settore.

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - Le associazioni datoriali Agens, Anav e Asstra "esprimono il proprio ringraziamento" al Governo e al Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, a seguito dell'incontro tenutosi ieri in serata in merito alla copertura dei costi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri 2024-2026. Nel corso della riunione, il Viceministro ha riferito che la prossima legge di bilancio potrà rappresentare lo strumento idoneo per attivare le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo del finanziamento integrale e stabile dei costi contrattuali per tutte le aziende del settore. A fronte di questo percorso, le tre sigle datoriali, dimostrando senso di responsabilità, hanno confermato l'impegno a garantire gli adempimenti contrattuali sottoscritti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tpl: Agens, Anav e Asstra: "Bene attenzione Rixi su copertura costi ccnl"

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