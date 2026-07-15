Ricostruzione di carriera gli anni di precariato vengono valorizzati dopo l’immissione in ruolo dei docenti

Durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 13 luglio, con la partecipazione della docente esperta Sonia Cannas, sono stati discussi i metodi di assunzione e le supplenze previste per l’anno scolastico 202627. È stato evidenziato come, dopo la stabilizzazione, vengano valorizzati gli anni di precariato nella ricostruzione di carriera dei docenti.

Nel question time del 13 luglio su OrizzonteScuola TV, con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stato fatto il punto sulle procedure di assunzione e sulle supplenze per l’anno scolastico 202627. Al centro dell’incontro, i 46.642 posti autorizzati per le immissioni in ruolo, la pubblicazione degli Avvisi e l’avvio delle domande per le supplenze, previsto dalle ore 14:00 del 16 luglio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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