I posti disponibili per l’organico docenti 2026 27 vengono suddivisi tra mobilità dei docenti di ruolo e immissioni in ruolo dei docenti precari

Il 23 aprile 2026 si è svolto un question time su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Antonio Antonazzo della Gilda degli Insegnanti. Durante l’evento si è discusso delle modalità di distribuzione dei posti disponibili per l’organico docente 202627, che vengono ripartiti tra mobilità dei docenti di ruolo e immissioni in ruolo per i precari. La conversazione ha riguardato le procedure di reclutamento in vista dei prossimi anni scolastici.

Nel question time del 23 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Antonio Antonazzo della Gilda degli Insegnanti, è stato affrontato il tema del reclutamento del personale scolastico in vista dei prossimi appuntamenti. L’attenzione si è concentrata sugli sviluppi attesi nelle prossime settimane, con particolare riferimento agli elenchi regionali per il sostegno, alle procedure di immissione in ruolo e alle diverse tappe che interesseranno docenti e aspiranti tali. L'articolo I posti disponibili per l’organico docenti 202627 vengono suddivisi tra mobilità dei docenti di ruolo e immissioni in ruolo dei docenti precari .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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