Richardson si appresta ad uscire dalla Fiorentina mentre il Le Havre concorda un contratto di prestito

Da justcalcio.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giocatore sta per lasciare la Fiorentina, mentre il Le Havre sta per firmare un contratto di prestito con un altro calciatore. La notizia è stata diffusa recentemente sul sito Transfermarktweb e riguarda il mercato della Ligue 1. Non sono stati forniti dettagli sui nomi degli atleti coinvolti o sulle durate degli accordi. La comunicazione ufficiale delle operazioni è ancora in attesa di conferma da parte delle rispettive società.

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2026-07-15 16:11:00 Notizia caldissima a proposito della Ligue 1. Una vera e propria bomba è infatti stata pubblicata poco fa sul web: TRANSFERmarketWEB.com ©foto Federico De Luca 2025 Amir Richardson sembra destinato a partire Fiorentina, con Le Havre che si avvicina a un accordo per riportare il nazionale marocchino in Francia. Il 23enne è arrivato ai Viola dallo Stade de Reims l’estate scorsa con un contratto da circa 10 milioni di euro e rimarrà sotto contratto fino al 2029. Tuttavia, dopo aver lottato per la regolarità del gioco, ora dovrebbe continuare la sua carriera in Ligue 1. Dettagli dell’affare Le Havre e Fiorentina hanno concordato un prestito con diritto di riscatto da circa 8 milioni di euro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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