Richardson si appresta ad uscire dalla Fiorentina mentre il Le Havre concorda un contratto di prestito
Un giocatore sta per lasciare la Fiorentina, mentre il Le Havre sta per firmare un contratto di prestito con un altro calciatore. La notizia è stata diffusa recentemente sul sito Transfermarktweb e riguarda il mercato della Ligue 1. Non sono stati forniti dettagli sui nomi degli atleti coinvolti o sulle durate degli accordi. La comunicazione ufficiale delle operazioni è ancora in attesa di conferma da parte delle rispettive società.
2026-07-15 16:11:00 Notizia caldissima a proposito della Ligue 1. Una vera e propria bomba è infatti stata pubblicata poco fa sul web: TRANSFERmarketWEB.com ©foto Federico De Luca 2025 Amir Richardson sembra destinato a partire Fiorentina, con Le Havre che si avvicina a un accordo per riportare il nazionale marocchino in Francia. Il 23enne è arrivato ai Viola dallo Stade de Reims l’estate scorsa con un contratto da circa 10 milioni di euro e rimarrà sotto contratto fino al 2029. Tuttavia, dopo aver lottato per la regolarità del gioco, ora dovrebbe continuare la sua carriera in Ligue 1. Dettagli dell’affare Le Havre e Fiorentina hanno concordato un prestito con diritto di riscatto da circa 8 milioni di euro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Fabio Grosso ad un passo dalla Fiorentina: accordo in chiusura! I dettagli del contratto che firmerà il tecnico del Sassuolo
Trossard si appresta a lasciare l’Arsenal mentre i Gunners concordano un’uscita da 20 milioni di euro per l’esternoUn accordo di circa 20 milioni di euro è stato raggiunto tra l’Arsenal e un club turco per la cessione di un esterno.