richardson si appresta ad uscire dalla fiorentina mentre il le havre concorda un contratto di prestito

Notizia in breve

Un giocatore sta per lasciare la Fiorentina, mentre il Le Havre sta per firmare un contratto di prestito con un altro calciatore. La notizia è stata diffusa recentemente sul sito Transfermarktweb e riguarda il mercato della Ligue 1. Non sono stati forniti dettagli sui nomi degli atleti coinvolti o sulle durate degli accordi. La comunicazione ufficiale delle operazioni è ancora in attesa di conferma da parte delle rispettive società.