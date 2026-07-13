Trossard si appresta a lasciare l’Arsenal mentre i Gunners concordano un’uscita da 20 milioni di euro per l’esterno

Un accordo di circa 20 milioni di euro è stato raggiunto tra l’Arsenal e un club turco per la cessione di un esterno. Il giocatore, Leandro Trossard, lascerà quindi i Gunners. La firma è prevista nelle prossime settimane.

2026-07-13 22:57:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Leandro Trossard lascerà l’Arsenal dopo che, secondo quanto riferito, il club turco del Besiktas ha concordato un accordo per l’esterno. L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha riferito lunedì che Besiktas e Arsenal hanno raggiunto un accordo su un pacchetto del valore di 20 milioni di euro (17 milioni di sterline) e che Trossard si recherà a Istanbul per le visite mediche e per finalizzare il trasferimento. L’Arsenal riceverà 18 milioni di euro più 2 milioni di euro in più. Trossard è arrivato all’Arsenal da Brighton e Hove Albion nel 2023. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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