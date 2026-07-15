Riccardo Cocciante ha concluso con un concerto la terza edizione del Festival dell'Argentario, che si è svolta dal 10 al 12 luglio in Piazzale dei Rioni. La sua esibizione ha rappresentato il momento finale della manifestazione, attirando il pubblico presente. La serata ha visto la partecipazione di numerosi spettatori, che hanno assistito alla performance del cantante. La manifestazione si è svolta in uno spazio all'aperto, in una location suggestiva.

È stata la straordinaria voce di Riccardo Cocciante a chiudere la terza edizione del Festival dell'Argentario, andato in scena dal 10 al 12 luglio nella suggestiva cornice di Piazzale dei Rioni. Tre serate di grande musica, cultura e spettacolo che hanno confermato la costante crescita della manifestazione, ormai considerata uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'estate toscana. Sul palcoscenico affacciato sul mare, in una scenografia unica che sembrava galleggiare sull'acqua, si sono alternati alcuni tra i protagonisti più autorevoli della televisione, del giornalismo e dello spettacolo italiano. Insieme a Riccardo Cocciante hanno infatti animato il Festival Alberto Matano, Serena Autieri, Giovanna Botteri, Barbara De Rossi, Valentina Bisti e Gigi Marzullo, regalando al pubblico tre serate di altissimo livello artistico e culturale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Riccardo Cocciante chiude col botto il festival dell'Argentario

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