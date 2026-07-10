È iniziata la terza edizione del Festival dell’Argentario, che si svolge nel piazzale dei Rioni a Porto Santo Stefano. La manifestazione si svolge da questa sera a domenica e comprende tre serate di eventi. La kermesse, promossa dal Comune, prevede programmi dedicati a cultura, spettacolo e musica dal vivo. Il gran finale è previsto con l’esibizione di Riccardo Cocciante.

Tutto pronto per la terza edizione del Festival dell’Argentario, in programma a Porto Santo Stefano da stasera a domenica. Promosso dal Comune, il Festival torna con tre serate dedicate a cultura, spettacolo e grande musica. A fare gli onori di casa sarà ancora una volta Gigi Marzullo, che accoglierà gli ospiti sul palco di Piazzale dei Rioni. Stasera il Festival si aprirà con ’Tu vuo’ fa’ l’americano’, spettacolo teatrale e musicale scritto da Massimo Cinque, diretto da Marcello Cirillo, con gli arrangiamenti e la direzione musicale del maestro Demo Morselli e la voce narrante di Barbara De Rossi. Un racconto in musica dedicato ai milioni di emigranti italiani partiti tra i primi del Novecento e gli anni Sessanta alla ricerca dell’American Dream. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tre serate nel piazzale dei Rioni ’Festival dell’Argentario’ al via. Gran finale con Riccardo Cocciante

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