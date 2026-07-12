Festival dell’Argentario ai saluti Stasera Mara Venier e Cocciante
Si conclude questa sera il Festival dell’Argentario, con Mara Venier e Riccardo Cocciante come ospiti principali. L'evento, promosso dal Comune, si svolge nella località toscana e prevede una serata finale con esibizioni e interventi dei due artisti. La manifestazione ha coinvolto pubblico e artisti in diverse giornate, culminando con questa chiusura. La serata è in programma presso il luogo principale dell’evento, con ingresso aperto al pubblico.
Tutto pronto per la serata conclusiva del Festival dell’Argentario, con Mara Venier e Riccardo Cocciante protagonisti. Promosso dal Comune di Monte Argentario, fortemente voluto dal sindaco Arturo Cerulli e realizzato grazie all’impegno dell’assessore al Turismo, Cultura e Commercio Chiara Orsini, il Festival arriva a conclusione dopo il successo delle serate precedenti, che hanno visto un programma di alto profilo, capace di coniugare cultura, intrattenimento e grande musica, valorizzando il territorio attraverso la presenza di autorevoli protagonisti del mondo dello spettacolo, del giornalismo e della televisione nel piazzale dei Rioni. La... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Segui gli aggiornamenti su Mara Venier.
Notizie e thread social correlati
Tre serate nel piazzale dei Rioni ’Festival dell’Argentario’ al via. Gran finale con Riccardo CoccianteÈ iniziata la terza edizione del Festival dell’Argentario, che si svolge nel piazzale dei Rioni a Porto Santo Stefano.
Domenica In: i saluti di Mara Venier per l’ultima puntata, ma questo non è un addioMara Venier ha salutato il pubblico di Domenica In durante l’ultima puntata stagionale, sottolineando che non si tratta di un addio ma di un...
Temi più discussi: Festival dell’Argentario 2026, Porto Santo Stefano si prepara a tre serate con Riccardo Cocciante, Mara Venier e Alberto Matano; Tre serate nel piazzale dei Rioni ’Festival dell’Argentario’ al via. Gran finale con Riccardo Cocciante; Tre giorni di grande musica. Porto Santo Stefano si prepara a Cocciante e spettacoli; Festival dell’Argentario, tre serate stellari: Marzullo, Matano, Autieri, Cocciante.
Argentario Festival dell'Argentario 2026, Porto Santo Stefano si prepara a tre serate con Riccardo Cocciante, Mara Venier e Alberto Matano Leggi qui facebook
Monte Argentario si prepara a vivere la sua magia: torna il Festival dell'ArgentarioC'è un luogo dove il mare incontra la storia, dove i tramonti sembrano dipinti e ogni piazza diventa un palcoscenico naturale. Quel luogo è Monte Argentario, una perla ... ilmessaggero.it
Tre serate nel piazzale dei Rioni ’Festival dell’Argentario’ al via. Gran finale con Riccardo CoccianteGigi Marzullo condurrà tutti gli eventi. Oggi spettacolo teatrale, domani il ’Premio Giordani’ e poi il concerto ... msn.com