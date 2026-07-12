Festival dell’Argentario ai saluti Stasera Mara Venier e Cocciante

Notizia in breve

Si conclude questa sera il Festival dell’Argentario, con Mara Venier e Riccardo Cocciante come ospiti principali. L'evento, promosso dal Comune, si svolge nella località toscana e prevede una serata finale con esibizioni e interventi dei due artisti. La manifestazione ha coinvolto pubblico e artisti in diverse giornate, culminando con questa chiusura. La serata è in programma presso il luogo principale dell’evento, con ingresso aperto al pubblico.