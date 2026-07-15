Repubblica | Napoli Allegri inaugura il nuovo corso | sintonia con il club e progetto stadio da 70 mila posti

Il Napoli ha presentato ufficialmente il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, segnando l'inizio di una fase diversa. La società ha annunciato una collaborazione più stretta tra dirigenza e staff tecnico, puntando anche sul progetto di uno stadio con 70mila posti. La scelta di Allegri rappresenta un cambio di rotta rispetto al passato, con un focus sulla sintonia tra le parti e una pianificazione a lungo termine.

Il Napoli apre ufficialmente una nuova fase della propria storia con Massimiliano Allegri in panchina e una gestione sempre più condivisa tra società e area tecnica. Marco Azzi, sulle pagine di la Repubblica Napoli, racconta come la presentazione del nuovo allenatore al Teatro San Carlo abbia rappresentato anche il simbolo di un cambio di metodo all’interno del club. Accanto ad Aurelio De Laurentiis erano presenti l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, il direttore sportivo Giovanni Manna e il responsabile della comunicazione Nicola Lombardo, a testimonianza di una gestione collegiale dopo il biennio in cui Antonio Conte aveva avuto un ruolo centrale nelle decisioni tecniche. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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