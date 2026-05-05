Progetto stadio | Il Napoli diventa Big con il Nuovo Maradona

Dopo la sconfitta contro la Lazio di sabato scorso, il Napoli ha ufficialmente abbandonato le speranze di conquistare lo scudetto. La partita ha segnato una tappa importante per la stagione della squadra, che ora si concentra sugli ultimi impegni di campionato. Intanto, cresce l’attesa per il progetto del nuovo stadio, che si chiamerà “Nuovo Maradona” e punta a diventare un punto di riferimento per il club e i tifosi.

Con la sconfitta contro la Lazio di sabato scorso, il Napoli ha detto definitivamente addio al sogno scudetto. Non che fossero rimaste tante speranze dopo il pareggio al Tardini di Parma della settimana precedente, ma – invece di reagire – i ragazzi di Antonio Conte hanno completamente mollato, dando via libera ai festeggiamenti dell’Inter. Ora, però, ci si attende veramente uno scatto d’orgoglio, perché la situazione di classifica si è “ingarbugliata”. Con la vittoria del Milan a Verona, i rossoneri hanno infatti raggiunto gli azzurri al secondo posto della graduatoria di Serie A (sessantasei punti per entrambe), mentre con quella della Juve sul Bologna, i bianconeri si sono portati ormai a sole tre lunghezze.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Progetto stadio: Il Napoli diventa Big con il “Nuovo Maradona” Notizie correlate Napoli, lo stadio Maradona diventa arte con i murales di JoritIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Stadio Maradona di Napoli, per la riapertura del terzo anello ecco i primi 300mila euro per i lavori; Conte: 'Abbiamo i fucili puntati addosso. Abbiamo rifatto quanto accaduto con Maradona'; NAPOLI, RESTYLING STADIO MARADONA: A LUGLIO SI PARTE CON I AVORI PER IL TERZO ANELLO; L’area dello Stadio Maradona diventa zona rossa, la decisione del Prefetto di Napoli. Progetto stadio: Il Napoli diventa Big con il Nuovo MaradonaFuori dal campo, però, continueranno certamente i colloqui per la ristrutturazione del Diego Armando Maradona. L’obiettivo è quello di rendere l’impianto di ... 2anews.it Nuovo Maradona, Repubblica: tribune, museo e 100mln per colpare il gap con le bigAntonio Corbo, nel suo editoriale su La Repubblica, guarda oltre il campo e accende i riflettori sul futuro del Napoli, a partire dallo stadio. tuttonapoli.net A Kilimangiaro tra gli ospiti Maradona Youssef Nuovo appuntamento #camilaraznovich e il suo "Kilimangiaro", in onda domenica 3 maggio alle 16.45 su Rai 3. Tra gli ospiti, Maradona Youssef presenta il suo libro "Mezé, miracoli e disastri. Il mio Libano in cuci - facebook.com facebook Nuovo Maradona, Repubblica: tribune, museo e 100mln per colpare il gap con le big x.com