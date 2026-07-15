Matteo Renzi si schiera a favore delle preferenze, criticando la maggioranza dopo la bocciatura di un emendamento che mirava a reintrodurle. Il leader di Italia Viva ha scritto sui social che il suo partito è sempre stato a favore di questo sistema, nonostante in passato abbia adottato posizioni diverse. La sua presa di posizione arriva in un momento di tensione politica e di dibattito sulle riforme elettorali.

Matteo Renzi non si smentisce: oggi si presenta come paladino delle preferenze, ma la sua storia politica racconta qualcosa di molto meno lineare. “Siamo da sempre a favore delle preferenze”, ha scritto sui social il leader di Italia Viva, attaccando la maggioranza dopo la bocciatura dell’emendamento che puntava a reintrodurle. Renzi ha parlato di “vergogna”, ha chiesto a Meloni di dimettersi e ha invocato il voto anticipato, assicurando che non ci saranno inciuci né governi tecnici. Renzi si riscopre paladino delle preferenze. Che prima però.. Italia Viva, del resto, aveva presentato alla Camera un emendamento sulle preferenze e ha persino lanciato una petizione online: “Basta liste bloccate. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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