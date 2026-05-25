Dopo la fine del campionato di Serie A, sono iniziati i cambi di allenatore. La Lazio ha deciso di affidare la squadra a Gattuso, mentre l’Atalanta ha scelto Sarri, che deve ancora trovare un accordo con il proprietario del club. Le trattative tra le parti sono in corso. Le operazioni riguardano principalmente le squadre più importanti del torneo.

Il campionato di Serie A è finito meno di 24 ore fa ed è già cominciato un via vai delle panchine che coinvolge anche e soprattutto le big. Tra le prime nove, le panchine che non cambieranno sembrano essere quattro: Chivu sarà senza ombra di dubbio l’allenatore dell’Inter anche il prossimo anno, così come Fabregas rimarrà al Como e disputerà la Champions League, esattamente come Gasperini con la Roma. Certo di rimanere anche Luciano Spalletti, che nell’ultima conferenza stampa ha tolto ogni perplessità emersa dopo la partita contro la Fiorentina. Guiderà la Juventus. Poi cambieranno tutte. Anche la Lazio, che ha individuato in Gennaro Gattuso il sostituto di Maurizio Sarri, che a sua volta ha un accordo con l’Atalanta ma dovrà risolvere prima alcune questioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Serie A, comincia il valzer delle panchine: la Lazio ha scelto Gattuso, l’Atalanta su Sarri (che però deve prima accordarsi con Lotito)

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