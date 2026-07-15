Reintegro sanitari radiati Ordini infermieri | Danneggia cittadini e diritto alla salute
Gli ordini professionali degli infermieri hanno commentato che il reintegro di sanitari radiati danneggia i cittadini e il diritto alla salute. Secondo loro, indebolire il ruolo di enti sussidiari affidati dallo Stato rischia di creare una frattura istituzionale che non porta benefici a nessuno. La posizione si riferisce a possibili modifiche legislative che influirebbero sul ruolo di questi enti nel sistema sanitario.
Roma, 15 lug. (Adnkronos Salute) - "Se il Parlamento indebolisce il ruolo di enti sussidiari che lo Stato ha affidato agli Ordini professionali si apre una frattura istituzionale che non reca giovamento a nessuno, men che meno alla salute dei cittadini che ogni giorno tuteliamo". Così la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), in una nota, commenta l'emendamento approvato ieri in Commissione Affari sociali della Camera che, pur non disponendo un reintegro automatico dei professionisti radiati, apre una finestra temporale per presentare istanza di reiscrizione, subordinandola a precisi requisiti procedurali e, nei casi di condanna penale, all'ottenimento della riabilitazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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