Sanità Puccetti Fimmg | Riforma della medicina generale è un attacco al diritto alla salute dei cittadini

Un rappresentante della Federazione italiana dei medici di medicina generale ha dichiarato che la recente riforma della medicina generale rappresenta un attacco al diritto alla salute dei cittadini. L’Italia si distingue per avere uno dei sistemi sanitari più efficaci al mondo, con indicatori di salute tra i migliori, anche se la spesa pubblica dedicata alla sanità si mantiene inferiore rispetto a quella di altri paesi europei come Francia e Germania.

I fondamentali di salute dell’Italia sono tra i migliori al mondo, come confermato da autorevoli rapporti internazionali e nazionali: un risultato straordinario, considerato che la spesa pubblica in sanità rimane sensibilmente al di sotto di quella di paesi come Francia e Germania e della media.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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