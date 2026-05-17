Un imprenditore emiratino ha annunciato l’intenzione di sviluppare un nuovo data center nell’area ex Citroën di Pregnana. L’investimento riguarda una porzione di terreno che si trova alle porte di Milano, già oggetto di varie trasformazioni nel corso degli anni. L’operazione segue l’acquisto di altri marchi italiani da parte dell’imprenditore, senza ancora dettagli sui tempi di realizzazione. Il progetto, che interessa un’area di dimensioni significative, si inserisce in un piano di espansione nel settore digitale e tecnologico.

? Domande chiave Come cambierà l'ex area Citroën di Pregnana con questo progetto?. Chi è l'imprenditore emiratino che ha già acquisito marchi italiani?. Quanto impatto avrà la richiesta di 200 MegaWatt sulla rete elettrica?. Perché il legame tra Damac e Trump è così rilevante?.? In Breve Edgnex Data Centers richiede a Terna tra 70 e 200 MegaWatt di potenza.. Progetto operativo entro fine 2028 nell'ex area industriale Gefco-Citroen di Pregnana.. Sajwani ha già acquisito i marchi Roberto Cavalli e De Grisogono.. Investimento si inserisce nel piano da 40 miliardi euro verso l'Italia.. Hussain Sajwani punta sulla ex area Gefco-Citroen di Pregnana Milanese per costruire un enorme data center da 55mila metri quadrati operativo entro la fine del 2028. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia: il gigante Damac punta su Pregnana per un nuovo data center

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