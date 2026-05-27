La Lombardia prima regione in Italia a regolamentare i data center | Mettiamo al sicuro l’oro del futuro

La Lombardia ha approvato una legge che regolamenta i data center, diventando la prima regione italiana a farlo. La normativa mira a garantire la sicurezza e la gestione del settore in rapida crescita, considerato fondamentale per l’economia digitale. La legge stabilisce nuove regole per le strutture, con l’intento di tutelare gli investimenti e prevenire rischi ambientali e energetici. La regione definisce i data center come “oro del futuro” e si impegna a proteggerli con norme specifiche.

La Lombardia è la prima regione italiana ad approvare una legge specifica sui data center, con l’obiettivo di regolamentare un settore in forte espansione e ormai strategico per l’economia digitale. La normativa, approvata martedì 26 maggio dal Consiglio regionale, punta a coniugare sviluppo tecnologico e sostenibilità ambientale, introducendo regole uniformi su autorizzazioni, consumo energetico e utilizzo del suolo. Oggi la Lombardia ospita quasi la metà dei data center italiani: 67 strutture operative su 168 presenti nel Paese. La legge definisce criteri precisi per l’insediamento dei nuovi impianti, privilegiando aree dismesse, degradate o interessate da interventi di rigenerazione urbana e scoraggiando invece il consumo di suolo agricolo attraverso maggiori contributi di costruzione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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