Regina Coeli 1.100 detenuti per 560 posti L’attore Pietro Sermonti in visita al carcere racconta | Non possiamo voltarci dall’altra parte – Il video

Nel carcere di Regina Coeli ci sono circa 1.100 detenuti, più del doppio dei 560 posti disponibili. Le celle ospitano fino a cinque persone ciascuna, con temperature considerate soffocanti. Due delegazioni hanno visitato la struttura, una nel carcere maschile e l’altra in quello femminile di Rebibbia, e hanno riferito questa situazione di sovraffollamento e condizioni di vita difficili.

Oltre il doppio dei detenuti rispetto alla capienza, fino a cinque persone per cella e temperature soffocanti. È la situazione denunciata fuori da Regina Coeli da due delegazioni in visita proprio all’interno della struttura, situata nel centro della Capitale, e nella sezione femminile di Rebibbia. Un’iniziativa promossa da Alleanza per l’articolo 27, che ha aperto le porte di 36 carceri italiane sparse in 31 città, a 350 delegati. L’intento, quello di riportare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle condizioni delle carceri italiane. Tante le figure coinvolte, dalla senatrice Ilaria Cucchi, a personaggi del mondo dello spettacolo come l’attore Pietro Sermonti, ma anche rappresentanti di istituzioni locali, associazioni e della politica. 🔗 Leggi su Open.online

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