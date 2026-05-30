Una ragazza ha chiamato le forze dell'ordine dopo aver visto un uomo trascinare un cadavere nei giardini del museo Chiassone a Genova. La polizia è intervenuta sul posto e ha trovato il corpo. La sindaca ha dichiarato che non si può ignorare quanto accaduto. Le forze dell'ordine stanno indagando sul caso. Nessuna altra informazione su eventuali sospetti o motivi. La scena è stata documentata e il corpo è stato sequestrato.

L'allarme è stato dato da una ragazza che avrebbe assistito a una scena inquietante: un uomo intento a trascinare un cadavere nei giardini del museo Chiassone. Successivamente, è stato arrestato un cittadino senegalese Un grave episodio di violenza ha scosso la città diGenovanelle prime ore di oggi. Unuomoitaliano di49 anni, senza fissa dimora, è statotrovato mortoall’interno del parcoVilletta Di Negro, vicino ai giardini delMuseo Chiossone. Per l’omicidio è statofermato un cittadino senegalesedi 42 anni, giànoto alle forze dell’ordine. L’allarme è stato lanciato da unagiovane donnacheha chiamato il numero di emergenza 112dopo aver assistito a una scena agghiacciante. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Omicidio a Genova, sindaca Salis: ‘Non possiamo voltarci dall’altra parte’

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La sindaca di Genova Silvia Salis interviene sulla vicenda dellarresto di Mohammad Hannoun

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