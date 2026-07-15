Reggio Emilia smantellata rete di narcotraffico internazionale | La cocaina nel doppiofondo delle auto truccate e le finte gite con le famiglie per non destare sospetti

Notizia in breve

Una rete di narcotraffico internazionale con base a Reggio Emilia è stata smantellata. La banda dominicana usava auto modificate con doppi fondi per trasportare decine di chili di cocaina provenienti dalla Spagna. Per evitare sospetti, organizzavano finte gite con le famiglie, che fungevano da copertura. Le indagini hanno portato al sequestro di droga e all’arresto di alcuni membri della rete.