Reggio Emilia smantellata rete di narcotraffico internazionale | La cocaina nel doppiofondo delle auto truccate e le finte gite con le famiglie per non destare sospetti
Una rete di narcotraffico internazionale con base a Reggio Emilia è stata smantellata. La banda dominicana usava auto modificate con doppi fondi per trasportare decine di chili di cocaina provenienti dalla Spagna. Per evitare sospetti, organizzavano finte gite con le famiglie, che fungevano da copertura. Le indagini hanno portato al sequestro di droga e all’arresto di alcuni membri della rete.
Una rete di spaccio dominicana con base a Reggio Emilia, capace di movimentare decine di kg di cocaina in arrivo dalla Spagna usando una piccola flotta di auto modificate con doppi fondi per nascondere la droga. Si è conclusa con cinque arresti, il sequestro di oltre 20 kg di cocaina (uniti alla documentazione di altrettanti kg) e di diversi veicoli, la prima fase dell’inchiesta della Procura di Reggio Emilia che vede al centro una banda di trafficanti di droga originari della Repubblica Dominicana. Nata nell’ottobre 2025 come sviluppo di precedenti indagini, ha richiesto parecchi mesi di lavoro ai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it
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Reggio Emilia crocevia del narcotraffico internazionale: smantellata rete di spaccio
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