Cocaina pura all' 80% dalla Spagna smantellata banda domenicana a Reggio Emilia | i panetti erano marchiati ‘Topolino’
Una banda dominicana è stata smantellata a Reggio Emilia con 80% di cocaina pura proveniente dalla Spagna. I panetti erano marchiati ‘Topolino’. La polizia ha sequestrato ingenti quantità di droga e arrestato alcuni membri dell’organizzazione. L’indagine ha evidenziato un traffico internazionale, con una rete che operava su scala nazionale e internazionale. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sulle modalità di distribuzione.
Reggio Emilia, 14 luglio 2026 - “Siamo di fronte a un’organizzazione criminale dalla nazionalità inconsueta, che non importava per vendere al dettaglio sul territorio ma per espandere il commercio direttamente su scala nazionale e internazionale”. Con queste parole il procuratore di Reggio, Calogero Gaetano Paci, identifica i due tratti distintivi del gruppo di origine dominicana fermato dai carabinieri. Una novità, se così possiamo definirla, per gli standard della nostra provincia. Arresti e misure cautelari. Otto in totale gli arresti e sei le misure cautelari emesse dal gip Andrea Rat, nei confronti di due donne (tra i 24 e i 45 anni, ai... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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