Cocaina pura all' 80% dalla Spagna smantellata banda domenicana a Reggio Emilia | i panetti erano marchiati ‘Topolino’

Notizia in breve

Una banda dominicana è stata smantellata a Reggio Emilia con 80% di cocaina pura proveniente dalla Spagna. I panetti erano marchiati ‘Topolino’. La polizia ha sequestrato ingenti quantità di droga e arrestato alcuni membri dell’organizzazione. L’indagine ha evidenziato un traffico internazionale, con una rete che operava su scala nazionale e internazionale. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sulle modalità di distribuzione.