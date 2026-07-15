Real Madrid 138 milioni senza toccare i big | la strategia dei blancos alimenta il mercato

Il Real Madrid ha raccolto 138 milioni di euro senza effettuare cessioni di giocatori di primo livello. La strategia si basa sulla valorizzazione dei giovani provenienti dalla propria cantera, che alimentano il mercato. La squadra mantiene così un equilibrio tra ambizione sportiva e gestione finanziaria, senza dover vendere i propri big per fare cassa.

Real Madrid, 138 milioni senza cessioni eccellenti: la cantera diventa il motore del calciomercato attuale. Il Real Madrid continua a rappresentare uno dei modelli più virtuosi del calcio europeo, capace di coniugare ambizione sportiva e sostenibilità economica. La strategia adottata negli ultimi anni sulla cantera si conferma una risorsa decisiva: valorizzare i giovani, inserirli nel sistema tecnico del club e poi cederli al momento opportuno mantenendo clausole di riacquisto o percentuali sui diritti futuri. Una politica che permette ai Blancos di generare liquidità senza sacrificare i protagonisti della prima squadra, preservando competitività e continuità. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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