L’Inter si prepara a muoversi sul mercato con un budget di 100 milioni di euro messo a disposizione da Oaktree, ma la disponibilità di risorse non sembra sufficiente per intervenire sui giocatori di maggiore rilievo. Secondo quanto si apprende, per rinforzare la rosa si punta a un mercato senza grandi investimenti sui nomi più noti, mentre si monitorano attentamente alcune clausole di uscita, come quella relativa a un difensore. Dopo il trionfo scudetto, i dirigenti stanno valutando le prossime mosse da compiere.

Calciomercato Inter: il tesoretto per l’estate sale a 90 milioni tra riscatti e addii eccellenti. Quali saranno le mosse del club Ciro Ferrara: «Italia con troppo timore. Conte vuole il secondo posto, Spalletti deve riflettere» A tutto Lautaro: «Questo Doblete è per mia nonna. Io via dall’Inter? Da qui devono cacciarmi! Chivu un predestinato, dopo il calcio sparirò» Malagò: «Conte e Ranieri? Penso che solo un irresponsabile oggi potrebbe anticipare qualcosa. Bisogna capire le disponibilità» Il Manchester City ha scelto Maresca: sarà lui l’erede di Guardiola! Accordo raggiunto: ecco cosa ha fatto al Chelsea Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Caccia ai 100 milioni per l’Inter: Ausilio lancia la roulette del mercato senza toccare i big

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