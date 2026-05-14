Il mercato della Juventus si concentra sulla possibilità di cedere un giovane talento a un club spagnolo, che sarebbe interessato a portarlo in squadra. I Blancos stanno valutando due possibili contropartite per l’operazione, senza che siano state rese note le cifre ufficiali o i nomi coinvolti. La dirigenza bianconera continua a pianificare il rafforzamento della rosa in vista delle prossime stagioni, dopo un’annata senza trofei.

La Juventus guarda al proprio futuro dopo un’altra stagione avara di trofei e la dirigenza bianconera è già al lavoro per costruire una squadra capace di invertire la tendenza degli ultimi anni. Molto passerà dal mercato e dalle scelte che verranno prese nei prossimi mesi. Con Luciano Spalletti destinato a restare al timone della Vecchia Signora, il gruppo dirigenziale si prepara ad affrontare decisioni importanti. Tra queste c’è inevitabilmente anche il futuro di Kenan Yildiz, uno dei patrimoni tecnici più preziosi della Juventus e della Serie A. Secondo quanto riportato dal magazine iberico Fichajes, il Real Madrid sarebbe pronto con un’offerta importante per provare ad assicurarsi la giovane stella bianconera.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Mercato Juventus, Real Madrid su Yildiz: i Blancos valutano due contropartite

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