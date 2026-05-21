Moglie uccisa nel sonno con un tubo da cantiere Il marito pianificò il delitto chiusa l’indagine | è omicidio premeditato

Un omicidio si è verificato durante la notte in una abitazione della regione, quando una donna è stata uccisa nel sonno con un tubo da cantiere. Le forze dell'ordine hanno accertato che il marito aveva pianificato il delitto e hanno chiuso l’indagine classificando l’evento come omicidio premeditato. Il tubo, poi recuperato sul muretto di casa, è stato identificato come l’arma dell’aggressione. Le autorità hanno confermato la responsabilità dell’uomo nel tragico fatto.

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