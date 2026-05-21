Moglie uccisa nel sonno con un tubo da cantiere Il marito pianificò il delitto chiusa l’indagine | è omicidio premeditato
Un omicidio si è verificato durante la notte in una abitazione della regione, quando una donna è stata uccisa nel sonno con un tubo da cantiere. Le forze dell'ordine hanno accertato che il marito aveva pianificato il delitto e hanno chiuso l’indagine classificando l’evento come omicidio premeditato. Il tubo, poi recuperato sul muretto di casa, è stato identificato come l’arma dell’aggressione. Le autorità hanno confermato la responsabilità dell’uomo nel tragico fatto.
ANCONA - La colpì mentre dormiva, senza darle scampo. Con un tubo da cantiere, trovato poi dai carabinieri sul muretto di casa. È così che, secondo la Procura di Ancona, si è consumato l’omicidio di Sadjide Ramadani, 49enne macedone uccisa all’alba del 3 dicembre nella sua abitazione di Pianello. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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