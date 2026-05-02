Angri scopre il tradimento del marito | lo narcotizza e lo evira nel sonno

Ad Angri, nel Salernitano, si è verificato un episodio di violenza tra due coniugi originari del Bangladesh. La donna ha somministrato sostanze narcotiche al marito, successivamente lo ha aggredito e lo ha sottoposto a un intervento di evirazione durante il sonno. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e ha portato all’arresto della donna. La vicenda è sotto indagine per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Choc ad Angri, nel Salernitano, dove si è verificato un episodio di estrema violenza che ha come protagonisti due coniugi originari del Bangladesh. La donna, 35 anni, è stata arrestata e trasferita nel carcere di Fuorni, mentre il marito, 41 anni, è ricoverato in ospedale in condizioni critiche. Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe nato dalla scoperta di un tradimento. Venuta a conoscenza della relazione extraconiugale dell’uomo, la donna avrebbe pianificato una vendetta drastica. Dopo averlo sedato all’interno della loro abitazione in via Zurlo, ha approfittato del suo stato di incoscienza per colpirlo brutalmente, infliggendogli una grave mutilazione.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Choc ad Angri, scopre che il marito la tradisce: lo narcotizza e lo evira nel sonno

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